Coni: budget del 2026 chiude con una perdita di 9 milioni

"E' la prima volta da qualche anno che si fa un budget con un leggero attivo, il lavoro del segretario generale e di tutto lo staff è stato teso ad una attenzione ai costi e a generare nuove entrate" ha sottolineato Buonfiglio. Il ritorno all'equilibrio è sostenuto dai maggiori contributi statali e dalla riduzione dei costi prevista per il 2027, anno preolimpico con un calendario di grandi eventi internazionali meno impegnativo rispetto al 2026. Il margine positivo rimane contenuto e da valutare anche in relazione ai futuri impegni olimpici. È stata approvata la delegazione dell'Italia Team (formata da 46 atleti) che partirà domani per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, dove il capo Missione sarà Elisa Santoni. I portabandiera saranno due rappresentanti di due federazioni che non hanno mai avuto un alfiere ai Giochi. Si tratta della capitana della squadra di futsal Ilenia Moro insieme a Francesco Trevisan, giovane promessa del tennistavolo.