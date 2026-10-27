Coni: budget del 2026 chiude con una perdita di 9 milioni

La Giunta del Coni ha approvato la prima rimodulazione del budget 2026 che evidenzia un miglioramento del risultato economico previsto, con una riduzione della perdita di circa 15,2 mln di euro, da circa 24,3 mln del budget iniziale a 9,051 mln. "Il 2026 è stato un anno particolare su cui hanno pesato sul bilancio i Giochi di Milano Cortina, la realizzazione del progetto Casa Italia in diverse sedi e i Giochi del Mediterraneo di Taranto, con le relative attività organizzative", ha sottolineato Buonfiglio,. A questi impegni si aggiunge il sostegno assicurato agli atleti e alla squadra italiana, anche attraverso la previsione di premi per complessivi 11,5, mln, come riconoscimento dei risultati sportivi conseguiti nelle competizioni internazionali. È stato inoltre approvato il Budget 2027 del Coni prevede un risultato positivo di 376 mila euro, rispetto alla perdita di 9,1 milioni di euro stimata nella rimodulazione 2026.
"E' la prima volta da qualche anno che si fa un budget con un leggero attivo, il lavoro del segretario generale e di tutto lo staff è stato teso ad una attenzione ai costi e a generare nuove entrate" ha sottolineato Buonfiglio. Il ritorno all'equilibrio è sostenuto dai maggiori contributi statali e dalla riduzione dei costi prevista per il 2027, anno preolimpico con un calendario di grandi eventi internazionali meno impegnativo rispetto al 2026. Il margine positivo rimane contenuto e da valutare anche in relazione ai futuri impegni olimpici. È stata approvata la delegazione dell'Italia Team (formata da 46 atleti) che partirà domani per i Giochi Olimpici Giovanili di Dakar, dove il capo Missione sarà Elisa Santoni. I portabandiera saranno due rappresentanti di due federazioni che non hanno mai avuto un alfiere ai Giochi. Si tratta della capitana della squadra di futsal Ilenia Moro insieme a Francesco Trevisan, giovane promessa del tennistavolo.