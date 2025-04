Bologna, Ivanovic: "Partita seria. Dopo la Stella Rossa c'è stata una svolta"

Le parole del coach della Virtus dopo la convincente vittoria contro Varese. "Abbiamo giocato un match serio, c’era un po’ di preoccupazione perché era la prima partita dopo una settimana di allenamenti e volevamo vedere come la squadra avrebbe risposto. Dopo il primo quarto in cui abbiamo avuto un po’ di problemi, siamo usciti fuori molto bene soprattutto con la difesa che ci ha dato fiducia in attacco. Dopo la Stella Rossa c’è stato un punto di svolta nella stagione, avevamo giocato davvero molto male. Cerchiamo di migliorare tutti i giorni, soprattutto in difesa e fare i playoff nel miglior modo possibile".