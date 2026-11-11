Virtus, frattura del piatto tibiale per Davide Casarin. Out almeno 8 settimane

La Virtus Bologna ha annunciato che Davide Casarin ha subito la rottura del piatto tibiale e che verrà rivalutato tra 8 settimane. Di seguito il comunicato della società:
"Virtus Pallacanestro Bologna comunica che Davide Casarin, a seguito del trauma distorsivo al ginocchio sinistro subito nella gara contro Verona, ha riportato una frattura intraspongiosa del piatto tibiale mediale in assenza di lesioni capsulo legamentose. Il giocatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà rivalutato in 8 settimane"