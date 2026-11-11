Atp Finals, allenamenti aperti al pubblico: oggi Medvedev, Bolelli e Vavassori

11 Nov 2026 - 11:53
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Bolelli Vavassori © Getty Images

Bolelli Vavassori © Getty Images

I campioni del tennis sono attesi a Torino e gli appassionati avranno l'occasione di vederli da vicino. Da oggi, mercoledì 11 novembre, fino alla fine degli Atp Finals di Torino, i tifosi avranno l'occasione di seguire gli allenamenti dei protagonisti del torneo, di scoprire i segreti dei migliori giocatori al mondo. Questo il programma degli allenamenti aperti oggi al pubblico: nel nuovo campo allestito al Fan Village dalle 12 alle 14 si alleneranno Bolelli e Vavassori, i primi italiani capaci di raggiungere la semifinale in doppio alle Nitto ATP Finals. Ci sarà anche modo di conoscere i brasiliani Orlando Luz e Rafa Matos, alla prima partecipazione (dalle 16 alle 17) e di osservare il francese Arthur Fils, uno dei quattro singolaristi al debutto alle Nitto ATP Finals e uno dei talenti più interessanti nel circuito. Al circolo della Stampa-Sporting dalle 14.30 si alleneranno Marcelo Arevalo e Mate Pavic (su due campi diversi), che formano una delle migliori coppie nel circuito, fino alle 16. Poi sul campo Stampa-Sporting 1 i campioni dell'Australian Open e dello US Open, Christian Harrison e Neal Skupski, saranno in campo per un'ora. Seguirà la sessione del britannico Henry Patten, che forma con Harri Heliovaara la coppia numero 1 del mondo. Oggi arriveranno a Torino anche Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e il teenager da record Rafael Jodar. Da domani aperti al pubblico anche gli allenamenti all'Inalpi Arena.

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