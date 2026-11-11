Sci: il ritorno della Goggia, dopo il virus è convocata per la trasferta nordamericana

Mentre nel weekend si disputeranno le due gare di slalom speciale a Levi, in Finlandia (sabato le donne, domenica gli uomini), comincia la trasferta americana della velocità maschile di Coppa del mondo, che ha come destinazione la consueta località di Copper, in Colorado. Lì si svolgerà la preparazione in vista degli appuntamenti di sabato 28 novembre con il supergigante (il 29 è previsto invece un gigante), per poi proseguire verso Beaver Creek, dove si svolgeranno due discese e un supergigante fra giovedì 3 e sabato 5 dicembre, seguite da un gigante domenica 6 dicembre. Il direttore tecnico Max Carca ha convocato da sabato 14 novembre Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod, Gregorio Bernardi, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Max Perathoner, Florian Schieder e Pietro Zazzi. Domani sono invece in partenza sempre con destinazione Copper quattro donne: e torna Sofia Goggia, convocata dopo lo stop a causa del doppio virus contratto durante gli allenamenti in Argentina. Con l'olimpionica Marta Bassino, Laura Pirovano e Asja Zenere, che prepareranno il gigante di Killington di sabato 28 novembre (domenica 29 tocca a uno slalom), i successivi due giganti canadesi di Mont Tremblant (sabato 5 e domenica 6 dicembre), per chiudere con le due discese e il supergigante di Beaver Creek (da venerdì 11 a domenica 13 dicembre). A quest'ultimo appuntamento prenderà naturalmente parte anche il resto della velocità femminile, che preparerà il viaggio negli Stati Uniti a Solda (Bz) dal 13 al 18 novembre con Roberta Melesi, Sara Allemand, Teresa Runggaldier, Sara Thaler, Nadia Delago, Nicol Delago ed Elena Curtoni.