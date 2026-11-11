Atletica, Camossi: "Rivisto Jacobs di Tokyo, obiettivo il Mondiale"

Un passo alla volta, senza fretta ma senza sosta, per arrivare pronti al grande obiettivo - il Mondiale di Pechino nel 2027 - nel quale lasciare il segno. Marcell Jacobs, dopo l'amarezza lasciata dall'infortunio agli Europei che di fatto ha privato l'azzurro di una possibile medaglia, è pronto per tornare. "Abbiamo iniziato a parlare della stagione preparandoci direttamente agli appuntamenti all'aperto e puntando ai mondiali di Pechino. Bisogna essere onesti, quando un campione si allena lo fa per i grandi appuntamenti. Teniamo alla maglia azzurra, Jacobs ha tanta voglia di fare e di allenarsi", le parole di Luca Camossi, allenatore del campione azzurro. La lesione muscolare è ormai solo un brutto ricordo che ha privato Jacobs "della ciliegina, rappresentata dall'oro di Birmingham. Ma penso sia comunque venuta fuori una bellissima torta e un anno molto bello. Per me la vittoria più grande è aver visto correre Jacobs meglio che a Tokyo, tecnicamente parlando, quindi sono molto molto soddisfatto. Ha fatto un ottimo Golden Gala, quel 9'67'' fatto quest'anno dal punto di vista tecnico è stata la gara più bella della sua vita per come ha corso. Il momento grigio è stato completamente superato, tutti i segnali sono incoraggianti", aggiunge Camossi, pronto a seguire l'azzurro facendo avanti indietro tra l'Italia e gli Stati Uniti con il primo viaggio a dicembre e poi una nuova tappa a inizio anno per puntare alle prime gare in vista del grande appuntamento di settembre 2027, quando si correrà per il Mondiale a Pechino anche con la squadra perché "sia io che Marcell teniamo tantissimo alla maglia azzurra, la staffetta è la possibilità di fare qualcos'altro di molto buono", il pensiero di Camossi. Che non dimentica il grande appuntamento delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, probabilmente l'ultima grande occasione per Jacobs di cercare un bis storico, che "sono molto vicine. Quelle di Tokyo sono lontane, ma lo spirito è quello, la voglia è la stessa e quindi bisogna solo lavorare bene e fare pochi errori perché la verità è che vince chi ne fa di meno. Ci aspettano due anni bellissimi".