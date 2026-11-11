Nba: Boston vince a Philadelphia, George mattatore con 36 punti

11 Nov 2026 - 09:45
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Trascinati da un Paul George da 36 punti (14 consecutivi nel quarto quarto), i Celtics vincono 123-101 a Philadelphia nel primo scontro ufficiale tra le due stelle a lungo compagne di squadra nel Massachusetts, Jaylen Brown - scambiato ai 76ers in estate - e Jayson Tatum. Brown, autore di una prova opaca da 13 punti, ha ignorato l'attuale leader dei biancoverdi sia nei saluti iniziali sia nel post-partita. Per Tatum 21 punti con 8/17 al tiro e soprattutto una schiacciata realizzata 'in faccia' a LeBron James (11 punti a referto per il 'Re'). Nella notte Nba, Oklahoma cade 103-123 a Portland, sotto i colpi di un Damian Lillard da 25 punti; i Miami Heat vincono in casa degli Utah Jazz con 30 punti di Giannis Antetokounmpo e 3 punti in 7' per l'azzurro Simone Fontecchio; tutto facile per i campioni in carica dei New York Knicks, che battono 117-85 i Milwaukee Bucks.

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