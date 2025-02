Bologna, parte l'assalto alla Coppa. Pajola a SM: "Milano? Ecco come fermarli"

Sia per Bologna che per Milano la sfida dei quarti di finale sarà la gara ufficiale numero 38 in stagione ed entrambe sono reduci da un periodo piuttosto intenso: "Veniamo da una settimana in cui abbiamo giocato un doppio turno di Eurolega e una trasferta impegnativa a Tortona. Sono stati 10 giorni tosti, ma siamo carichi e vogliamo approcciare la prima partita nel migliore dei modi".