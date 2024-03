Virtus Bologna a Kaunas, Banchi: "Non perdiamo positività"

EUROLEGA

Inizia una settimana cruciale per le ambizioni di post season della squadra di Luca Banchi. Ancora out Hackett, fuori anche Cordinier

© IPA Da Kaunas a Belgrado, poco più di 1500 km che valgono un'intera stagione. L'ultimo doppio turno stagionale sarà decisivo per il destino europeo della Virtus Bologna che dovrà rialzare la testa in trasferta dove non vince da un mese e mezzo (5 febbraio, a Treviso). L'ultimo blitz esterno in Eurolega risale addirittura al 5 gennaio sul campo dell'Alba Berlino.

Sul campo dello Zalgiris Kaunas la prima occasione per tornare a vincere fuori casa. Dall'arrivo di Andrea Trinchieri la squadra lituana ha perso solo una partita alla Zalgirio Arena, contro l'Olympiacos a inizio marzo. “Dobbiamo giocare con fluidità, in modo collettivo - ha dichiarato coach Luca Banchi - con una buona distribuzione della palla e di responsabilità, alzare la qualità dei nostri tiri. Quando lo facciamo siamo una squadra efficace. Dal punto di vista difensivo dobbiamo essere determinati e riuscire insieme a limitare il talento dei nostri avversari. Non dobbiamo smarrire la positività ed essere continui per tutti i 40′. Giocheremo in un campo che, dall’arrivo di coach Trinchieri, ha subito solo una sconfitta in casa, mettendo in seria difficoltà tante squadre importanti. Dovremo giocare con personalità, riuscire a stare nella partita con disciplina e con maggiore presenza fisica”.

Nella Segafredo ancora out Daniel Hackett. Non ci sarà nemmeno Isaia Cordinier: per il francese distorsione alla caviglia destra riportata nel match di Pesaro.