Virtus, Vildoza: "Volevo restare all'Oly, non è stata una mia decisione"

Raggiunto dai microfoni del media greco Sport24, il nuovo playmaker virtussino ha parlato della scelta di uscire anticipatamente dal contratto con l'Olympiacos (scadenza 30 giugno 2026): "Ho parlato con Dusko Ivanovic, è uno dei motivi per cui vado alla Virtus Bologna. Non avevo più un posto qui, all'Olympiacos. Volevo restare, ma non è stata una mia decisione. È arrivata la Virtus e ne sono contento, avrò più palla in mano la prossima stagione. Più legato a Panathinaikos o Olympiacos? Sento entrambi gli amori greci, ho sempre dato il 100%. Apprezzo l'affetto dei tifosi del Panathinaikos, vincere l'Eurolega è stata la più grande impresa della mia carriera. Con l'Olympiacos mi sono divertito di più, ho giocato bene, ho vinto il campionato. Sono felice per entrambe le squadre. Non sono il tipo che sceglie da che parte stare, sento davvero l'affetto di entrambe. Cerco sempre di onorare la maglia che indosso, siamo professionisti. Non avrò più un posto ad Atene ora, ma sono grato per i momenti che ho vissuto qui".