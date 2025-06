Cantù, estensione biennale per Grant Basile

Questo il comunicato rilasciato dai lombardi, senza specificare la presenza o meno di clausole di uscita anticipata in caso di offerta da NBA, Eurolega o squadre impegnate in competizioni internazionali: "Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto con l’ala italiana Grant Basile fino al termine della stagione sportiva 2026-27. Così coach Nicola Brienza (coach): “Sono contentissimo che il percorso con Basile continui. Andiamo a confermare un giocatore importante della scorsa stagione, che sarà fondamentale anche in Serie A. Con lui abbiamo iniziato un preciso lavoro tecnico-tattico e la possibilità di poter proseguire insieme ci rende felici. Come per Bortolani, mi auguro di vederlo protagonista in estate con la Nazionale e sono sicuro che da agosto in avanti ci darà un grande contributo per raggiungere i nostri obiettivi”.