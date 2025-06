Europeo femminile, Petrucci: "3° posto luccicante, sogniamo in grande"

Raggiunto dai microfoni della RAI al termine del 69-54 della finale per il 3° posto sulla Francia, Gianni Petrucci (presidente FIP) si è così complimentato col gruppo del CT Capobianco: "Devo rimanere composto ma la gioia è enorme. Dedichiamo la medaglia a Polonara che sta combattendo una battaglia. Sono emozionato, contento. Un grandissimo allenatore, le giocatrici encomiabili. Abbiamo battuto la Francia vice campione olimpica. Il merito mio è nullo, quello di Capobianco e le ragazze è straordinario. Abbiamo fatto un bel gioco, abbiamo perso solo di 2 punti contro il Belgio. Solo grazie a queste ragazze, una bella squadra, protagonista di un'entusiasmante scalata. Questo 3° posto è molto luccicante. Cosa passerà alla storia? L'amicizia, un abbraccio anche a Villa che si è sacrificata per noi. La prossima volta ci sarà lei. Dove potrà arrivare questa Nazionale? Sogniamo in grande. Questo successo aiuterà la maschile? A Pozzecco gli metterò una pressione enorme. Un viatico anche per la maschile. Speriamo di sognare un grande anche con la maschile".