Milano-Real Madrid, sfida tra squadre in difficoltà. Messina: "Non dobbiamo perdere fiducia"

Tra i grandi protagonisti dell'ultima vittoria di Milano in Eurolega - nel derby con Bologna - c'è Fabien Causeur, il grande ex della sfida ai Blancos: “Anche loro hanno avuto alcuni infortuni e questo rende sempre tutto più complicato a causa del calendario. Quando hai due o tre giocatori fuori rimediare è difficile. Li hanno loro e li abbiam noi. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e dobbiamo sfruttare questa energia come abbiamo fatto nella gara con Bologna. In quella partita c’è stata una grande partecipazione del pubblico e un grande spirito. Dovremo ricreare tutto questo per 40 minuti contro una squadra che ha tanto talento ed esperienza. Per me ovviamente, dopo sette anni, tante vittorie e tante amicizie, sarà una partita speciale”.