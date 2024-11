Nella notte di Milano-Real Madrid c'è la Chacho Night, la celebrazione di un mito

A Madrid, avevano coniato un termine che identificava gli anni di Rodriguez in maglia bianca. “Chachismo”. Si potrebbe adattare anche agli anni di Milano. Cos’era il Chachismo? Vincere una partita in modo brillante, spettacolare, ma comunque vincerla. Accettando un errore, perché non si ripeterà. Fidandosi del “processo” come dicevano a Philadelphia proprio nel periodo in cui da lì è transitato anche lui. Fidarsi del Chachismo ha portato al bellissimo scudetto del 2022, alle due Coppe Italia, la prima vinta dominando, alle Final Four di Colonia che non sarebbero rimaste uniche se l’anno seguente una squadra arrivata terza in stagione regolare non avesse affrontato, decimata, l’Efes nei playoff. I giocatori come Rodriguez di solito sono tante cose ma raramente vengono catalogati come coraggiosi, stoici. Chacho lo era. Oltre i passaggi dietro la schiena, i tiri da tre punti si nascondeva uno street-fighter e se necessario un “trash talker”. Andò a giocare a Istanbul Gara 3 e 4 su una caviglia gonfia. Non c’era Nik Melli, non c’era Malcolm Delaney, la squadra aveva perso strada facendo Dinos Mitoglou e Gigi Datome giocò solo la quarta partita della serie. Rodriguez aveva deciso che ci sarebbe stato. Per poco non gli riuscì anche il miracolo di riportare la serie a Milano.