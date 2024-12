Venezia, Spahija: "Sconfitta dolorosa, mi assumo la responsabilità"

Finale amarissimo per Venezia, così commentato da coach Neven Spahija: "Brescia ha meritato questa vittoria, ma noi abbiamo giocato fino alla fine sbagliando con Ennis contro Della Valle. Ma è una cosa che non deve cambiare la nostra vita, dobbiamo supportare Ennis perché si vince e si perde insieme. Sconfitta molto dolorosa. Siamo arrivati qui con l’acqua alla gola, non cerco scuse, mi prendo io la responsabilità. Molte cose non stanno funzionando, ma ribadisco la mia responsabilità".