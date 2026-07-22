Atletica, Tortu rinuncia agli assoluti di Firenze. Salta la partecipazione agli Europei di Birmingham

Filippo Tortu, campione olimpico della staffetta 4x100 a Tokyo 2021 e primo velocista italiano a scendere sotto i 10 netti nei 100 metri nel 2018 con 9"99, non gareggerà nei 200 metri dei campionati italiani di Firenze, la cui gara è programmata per domenica 26, a seguito di un nuovo infortunio patito in allenamento. Il 28enne velocista lombardo era recentemente tornato alle competizioni dopo essere stato fermo oltre tre mesi, da fine gennaio, per una lesione muscolare di terzo grado, e per lui l'occasione degli Assoluti era l'ultima possibilità per realizzare il minimo di partecipazione ai campionati continentali dove avrebbe voluto difendere l'argento conquistato nell'edizione di Roma 2024. Non è stata specificata l'entità esatta del problema fisico ma, se non fosse di particolare gravità, Tortu potrebbe in ogni caso essere inserito nella squadra per Birmingham nel gruppo delle staffette veloci, 4x100 e 4x100 mista, ricordando come nella prima sia stato pure campione europeo sempre a Roma 2024.