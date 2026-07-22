Basket: Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose sulla copertina di NBA 2K27

2K ha oggi annunciato ufficialmente gli atleti di copertina di NBA 2K27, il nuovo capitolo della celebre serie videoludica dedicata all'NBA, sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K. Victor Wembanyama, pivot dei San Antonio Spurs e primo giocatore nella storia dell'NBA a essere eletto Difensore dell'Anno con voto unanime, sarà il protagonista della Standard Edition. Caitlin Clark, guardia delle Indiana Fever, Rookie dell'Anno Kia WNBA 2024, tre volte titolare dell'All-Star Game WNBA e atleta che ha rivoluzionato il panorama del basket femminile, sarà invece la protagonista della Deluxe Edition. Infine, la leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose, tre volte NBA All-Star e più giovane MVP nella storia dell'NBA, sarà celebrato sulla Ultra Edition, disponibile per un periodo limitato. NBA 2K27 sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch™ 2. I possessori della Deluxe Edition e della Ultra Edition potranno iniziare a giocare in Accesso Anticipato a partire da venerdì 28 agosto 2026, alle ore 18:00. “Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose provengono da mondi diversi, ma condividono la stessa passione che ha trasformato il modo di vivere e giocare il basket », ha dichiarato Zak Armitage, SVP & GM di NBA 2K. «Wembanyama ha ridefinito i confini di lungo nel basket, confini che continua a superare. Clark tira da distanze incredibili, non solo riscrivendo il concetto di tiro dalla lunga distanza, ma trasformando completamente il basket femminile. Rose ha cambiato il modo di interpretare il ruolo del playmaker: esplosivo, fisico, inarrestabile e, anche quando ha dovuto affrontare difficoltà, la sua passione per il gioco lo ha riportato subito ai massimi livelli. Nessuno di loro sa cosa significhi arrendersi, e questa determinazione senza limiti è ciò che definisce NBA 2K27”
«Quando sei veramente ossessionato dal basket, il gioco non si ferma quando lasci il campo.NBA 2K è il campo che non chiude mai, che tu sia a Parigi o a San Antonio. È il modo in cui studi il gioco, migliori il tuo QI cestistico e vivi il basket 24 ore su 24, 7 giorni su 7», ha dichiarato Victor Wembanyama, atleta di copertina della Standard Edition. «Essere il volto di un gioco che alimenta la passione per la pallacanestro e le cui copertine celebrano i più grandi campioni di sempre è un sogno che diventa realtà.» “Essere protagonista della copertina di NBA 2K27 è un’emozione speciale, perché questo gioco unisce i fan di tutto il mondo», ha dichiarato Caitlin Clark, atleta di copertina della Deluxe Edition. «Essere la prima giocatrice WNBA a comparire da sola su una copertina rappresenta un momento importante: anche il basket femminile può brillare su questo palcoscenico, e sono orgogliosa di essere parte di questo traguardo.” “È incredibile guardarsi indietro e pensare di essere stato sulla copertina di NBA 2K13 e oggi avere una mia edizione dedicata per NBA 2K27», ha dichiarato Derrick Rose, atleta di copertina della Ultra Edition. «Durante il mio percorso ci sono stati allenatori che hanno creduto in me, compagni di squadra che mi hanno aiutato a migliorare e tifosi che mi hanno sostenuto con un entusiasmo superiore a qualsiasi mia aspettativa. Questa è un’opportunità per spingere i giovani atleti a mantenere viva la loro passione per il gioco e dimostrare loro che il duro lavoro, fatto di innumerevoli ore di dedizione, alla fine viene ripagato".
Edizioni disponibili:
NBA 2K27 è ora disponibile per il preordine su PS5, Xbox Series X|S e PC, su Nintendo Switch™ 2 è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri. Le tre edizioni del gioco includono:
● Standard Edition: con Victor Wembanyama in copertina, la Standard Edition sarà disponibile dal 4 settembre 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ 2 e PC
● Deluxe Edition: con Caitlin Clark come protagonista, sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Questa edizione include 100.000 VC; contenuti per La mia CARRIERA (25x 6 Tipologie di Potenziamento Abilità, 25x 3 Tipologie di Potenziamenti Gatorade, maglia di Victor Wembanyama, maglia di Caitlin Clark e una moneta 2HR 2XP (La mia CARRIERA)); contenuti MyTEAM (selezione completa squadra '27: Serie 1, Parco Triplice Minaccia, Pacchetto Free Agent, 5x '27: Pacchetto Serie 1 e una moneta 2HR 2XP (MyTEAM)). Include inoltre l’Accesso Anticipato a partire dal 28 agosto 2026, fino a una settimana prima del lancio globale.
● Ultra Edition – (disponibile in quantità limitata fino al 6 settembre 2026): dedicata a Derrick Rose, la Ultra Edition sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Include tutti i contenuti della Deluxe Edition, oltre a 35.000 VC aggiuntivi, un Pro Pass Stagione 1 e il Bundle Summer Season Pass Pro Pass (Pro Pass delle Stagioni 7–9, uscita estate 2027); la felpa oversize Roses per La mia CARRIERA; le Premium SKU MyTEAM Carte Giocatore, che includono una carta garantita con 98 OVR (dicembre 2026) e una carta Invincible (maggio 2027).