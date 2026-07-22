Basket: Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose sulla copertina di NBA 2K27

2K ha oggi annunciato ufficialmente gli atleti di copertina di NBA 2K27, il nuovo capitolo della celebre serie videoludica dedicata all'NBA, sviluppata da Visual Concepts e pubblicata da 2K. Victor Wembanyama, pivot dei San Antonio Spurs e primo giocatore nella storia dell'NBA a essere eletto Difensore dell'Anno con voto unanime, sarà il protagonista della Standard Edition. Caitlin Clark, guardia delle Indiana Fever, Rookie dell'Anno Kia WNBA 2024, tre volte titolare dell'All-Star Game WNBA e atleta che ha rivoluzionato il panorama del basket femminile, sarà invece la protagonista della Deluxe Edition. Infine, la leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose, tre volte NBA All-Star e più giovane MVP nella storia dell'NBA, sarà celebrato sulla Ultra Edition, disponibile per un periodo limitato. NBA 2K27 sarà disponibile dal 4 settembre su PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch™ 2. I possessori della Deluxe Edition e della Ultra Edition potranno iniziare a giocare in Accesso Anticipato a partire da venerdì 28 agosto 2026, alle ore 18:00. “Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose provengono da mondi diversi, ma condividono la stessa passione che ha trasformato il modo di vivere e giocare il basket », ha dichiarato Zak Armitage, SVP & GM di NBA 2K. «Wembanyama ha ridefinito i confini di lungo nel basket, confini che continua a superare. Clark tira da distanze incredibili, non solo riscrivendo il concetto di tiro dalla lunga distanza, ma trasformando completamente il basket femminile. Rose ha cambiato il modo di interpretare il ruolo del playmaker: esplosivo, fisico, inarrestabile e, anche quando ha dovuto affrontare difficoltà, la sua passione per il gioco lo ha riportato subito ai massimi livelli. Nessuno di loro sa cosa significhi arrendersi, e questa determinazione senza limiti è ciò che definisce NBA 2K27”