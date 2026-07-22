Tour de France: ITA, tutti i corridori sottoposti a test antidoping

22 Lug 2026 - 14:31
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Tutti i corridori rimanenti del Tour de France sono stati sottoposti a controlli antidoping durante la giornata di riposo di lunedì. Lo ha confermato l'Agenzia Internazionale Antidoping (ITA), responsabile dei test, spiegando in una nota che "durante il giorno di riposo del Tour de France, il 20 luglio 2026, è stata effettuata una missione completa di analisi del sangue per il Passaporto Biologico dell'Atleta. Tutti i corridori del gruppo sono stati inclusi nella missione di analisi, che rientra nel programma antidoping dell'ITA, basato su informazioni e valutazione del rischio, per la corsa". L'ITA spiega ancora che "il Passaporto Biologico dell'Atleta non mira a rilevare direttamente una sostanza o un metodo proibito. Piuttosto, monitora nel tempo determinate variabili biologiche per identificare eventuali cambiamenti che possano indicare gli effetti del doping e fornire informazioni utili per ulteriori azioni antidoping".

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