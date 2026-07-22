MotoGp: Nakagami correrà in Giappone come wildcard

La Honda Hrc ha comunicato che il proprio pilota di sviluppo Takaaki Nakagami prenderà parte come wildcard al 16° appuntamento del Campionato del Mondo MotoGp, il Gran Premio Motul del Giappone, che si terrà al Mobility Resort Motegi dall'1 al 4 ottobre. "Sono molto contento di avere l'opportunità di prendere parte al Gran Premio del Giappone come wildcard, un'ottima occasione per valutare in gara i progressi che abbiamo fatto nei test - ha detto Nakagami - Inoltre, correre davanti al pubblico giapponese nel mio Gran Premio di casa renderà questa occasione ancora più speciale".