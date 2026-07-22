F1, Vasseur: "Il circuito può aiutarci. In Ungheria voglio la disciplina delle ultime gare"

22 Lug 2026 - 15:14
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Frederic Vasseur © Getty Images

Frederic Vasseur © Getty Images

"Arriviamo a Budapest dopo due weekend incoraggianti, nei quali siamo riusciti a massimizzare il risultato grazie a un grande lavoro di squadra. Questo ci dà fiducia, ma sappiamo anche che ogni Gran Premio rappresenta una storia a sé. Sulla carta l'Hungaroring potrebbe adattarsi un po' meglio alle caratteristiche della nostra vettura, ma questo da solo non garantisce nulla". Così Fred Vasseur, Team Principal della Ferrari, in vista del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. "Come sempre, sarà l'esecuzione a fare la differenza: dovremo affrontare il weekend con la stessa concentrazione, disciplina e attenzione ai dettagli mostrate nelle ultime gare. Abbiamo una squadra affiatata, due piloti super motivati e sappiamo di poter contare sul supporto di tutti i nostri tifosi - ha aggiunto - l'obiettivo è continuare per la nostra strada, lavorando bene fin dal venerdì per metterci nelle migliori condizioni in vista di qualifica e gara".

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