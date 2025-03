Venezia, Spahija: "Play-off? Siamo in ritardo. Ce la giochiamo con tutti"

L'ottimo rendimento attuale è merito solo del rientro degli infortunati?

“La cosa più importante per ogni allenatore, per tutti i progetti, è che i giocatori siano sani, senza infortuni. Un roster completo ti garantisce che lavorando bene puoi ottenere grandi cose. Ora i giocatori stanno bene, sono sani, e in questa situazione stiamo facendo un ottimo lavoro”.