Il 2025 da incorniciare di Venezia: a dicembre una svolta che fa sognare

Il merito è anche di un trio di assi: quando girano insieme Ennis, Parks e Kabengele, la Reyer ha ottime chance di portare a casa la vittoria come testimoniano i risultati della passata settimana in cui il quintetto di Neven Spahija ha messo da parte come valutazione 120 a Scafati, 89 a Gran Canaria e 107 a Sassari per complessivi 277 punti realizzati (93,2 di media). Ennis è stato il giocatore più utilizzato (90' sui 125' giocati dalla Reyer) con 55 punti realizzati (24-15-16) e 20 assist serviti ai compagni con 69 complessivo di valutazione. Sicuramente il più continuo visto che Parks ha avuto un calo a Scafati (9 punti, valutazione 12) e Kabengele in EuroCup (8 punti in 26', ma 12 rimbalzi catturati). Contro la Givova il trio orogranata ha sommato una valutazione di 71 sui 120 di squadra, con Gran Canaria 49 su 89, domenica a Sassari 55 su 107. Numeri che evidenziano quanto sia costata alla Reyer l'assenza per infortunio sia di Ennis che di Parks nella prima parte della stagione.