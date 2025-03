Bentornati al Luna Parks: Venezia ha ritrovato uno dei suoi trascinatori

Il ragazzo del Queens è stato determinante per la vittoria di Sassari, non solo con 18 punti (top scorer tra gli orogranata). Il suo contributo è arrivato anche a rimbalzo: è arrivato su 7 palloni, di cui 5 sotto il tabellone difensivo e 2 sotto quello offensivo, facendo cifra tonda (100) nel conteggio dei rimbalzi stagionali in LBA.