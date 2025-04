Varese, il sabato della svolta: la salvezza è a un passo

Lo stesso coach Kastritis ha sottolineato in conferenza quanto sia stato complicato "ripartire" dopo la sconfitta con Cremona, la terza maturata al supplementare dal suo arrivo in Lombardia (nelle trasferte con Trapani e Tortona le precedenti due). Varese lo ha fatto affidandosi alle sue più granitiche certezze, quasi le uniche maturate già durante la gestione Mandole: palla in mano a Jaylen Hands, cuore in mano a Matteo Librizzi. Per l'americano, 2° miglior realizzatore del campionato, è l'ennesima firma per una vittoria decisiva nella lotta salvezza: i 28 punti (4/10 da 2, 3/6 da 3, 11/12 ai liberi) hanno superato persino il volume della prestazione balistica dell'andata contro Napoli - 27 punti, 5 rimbalzi e 2 assist nell'89-86 della Itelyum Arena -, sfruttando ogni lacun mostrata dal sistema difensivo di coach Valli.