In seguito alla sconfitta casalinga con Sassari e alla contestazione della tifoseria nei confronti dell'AD Luis Scola, a parlare in casa Varese è il presidente Toto Bulgheroni. Questi i suoi pensieri, riportati da La Prealpina: "L'unica cosa che posso dire ai tifosi è quella di stare uniti e restare vicini alla squadra: in questo momento di difficoltà creare ulteriori tensioni è deleterio per tutti, e sopra ogni cosa deve venire il bene della Pallacanestro Varese".