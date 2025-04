Varese, Antichevich: "Un privilegio giocare con questa maglia"

Nella giornata di ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa Grant Antichevich, ultima aggiunta dal mercato in casa Openjobmetis Varese. Queste le sue prime parole da biancorosso: "È bello essere a Varese, in un club con grande storia non solo in Italia ma anche a livello europeo ed è un privilegio per me poter giocare con questa maglia. Mi sono subito messo a disposizione di coach e compagni, penso che abbiamo una squadra di ottimo talento e cercherò di dare il mio apporto per rendere felici i tifosi. Prima di accettare, ho avuto la possibilità di parlare con il coach che mi ha spiegato il suo stile di gioco e quello che vuole in campo; ha ritenuto che le mie caratteristiche potessero essere ideali per il suo stile. La possibilità di confrontarmi con una pallacanestro di alto livello in un gruppo come quello biancorosso mi hanno spinto ad accettare questa proposta. Che giocatore sono? Uno che in attacco può dare il suo contributo con il tiro da 3, mentre in difesa può dare consistenza a rimbalzo con la fisicità. Sono consapevole della situazione in cui siamo, ma siamo professionisti e la pressione fa sempre parte della nostra carriera. Non abbiamo tante partite da giocare ma la pressione deve servirci da stimolo per lavorare in settimana e fare bene e non deve essere un ostacolo. Sono certo che se lavoreremo tutti insieme in una stessa direzione i risultati arriveranno".