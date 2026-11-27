Marc Marquez dice basta dopo il decimo mondiale: tutti i titoli del Cabroncito
© italyphotopress | 2010: primo titolo, in 125 con la Derbi
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Marc Marquez si ritira: il pilota spagnolo, che ha appena vinto il decimo titolo piloti in carriera, ha mostrato alle telecamere del Gp di Valencia prima delle prove libere 1 il cartello "Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp". E un altro cartello: "Abbiamo fatto la storia".
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