I New York Knicks battono i San Antonio Spurs e si aggiudicano la Nba Cup

A Las Vegas i Knicks si impongono 124-113

di Redazione
17 Dic 2025 - 10:13
© IPA

© IPA

I New York Knicks hanno vinto la Nba Cup 2025, sconfiggendo in finale 124-113 i San Antonio Spurs, a Las Vegas. 

Dopo i primi tre quarti di gioco sostanzialmente equilibrati, i Knicks hanno preso il largo, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e da Jalen Brunson, che ne ha messi 25 a referto. Decisivo anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato l'utilizzo. New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nella conta finale dei rimbalzi.

Si tratta della terza edizione della Nba Cup, vinta in precedenza dai Los Angeles Lakers e dai Milwaukee Bucks, rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Ogni giocatore della squadra vincente guadagna 318.560 dollari extra per il conseguimento del trofeo.

