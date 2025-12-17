I New York Knicks battono i San Antonio Spurs e si aggiudicano la Nba Cup

Dopo i primi tre quarti di gioco sostanzialmente equilibrati, i Knicks hanno preso il largo, trascinati da OG Anunoby, autore di 28 punti, e da Jalen Brunson, che ne ha messi 25 a referto. Decisivo anche il contributo di Karl-Anthony Towns, che ha chiuso con 16 punti e 11 rimbalzi nonostante un infortunio al polpaccio che ne ha limitato l'utilizzo. New York ha costruito il successo dominando sotto canestro, con un netto 59-42 nella conta finale dei rimbalzi.