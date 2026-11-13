Atletica: Battocletti riparte dal cross di Atapuerca

13 Nov 2026 - 12:38
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Dopo le imprese in pista, torna il richiamo dei prati. Nadia Battocletti si prepara a ricominciare dal cross di Atapuerca dove un anno fa aveva inaugurato la campagna d'autunno con una vittoria. La campionessa europea in carica è annunciata al via della gara spagnola domenica 22 novembre, ancora una volta per il debutto stagionale. Sarà il suo primo e unico test agonistico in vista degli Europei del 13 dicembre a Belgrado, verso l'obiettivo del terzo titolo di fila. C'è un feeling consolidato tra 'StraordiNadia' e la corsa campestre, una specialità che le ha già regalato sei ori continentali: due under 20, due under 23 e altrettanti senior, prima donna capace di imporsi in tutte e tre le categorie. Ma è anche riuscita a trionfare nelle ultime due edizioni del World Athletics Cross Country Tour con un cammino scandito l'anno scorso dai successi proprio ad Atapuerca, agli Europei di Lagoa e al Campaccio di San Giorgio su Legnano. La regina del mezzofondo riparte dopo un'altra stagione da incorniciare, nella quale ha continuato a collezionare titoli e primati. Agli Europei di Birmingham ha firmato la seconda doppietta consecutiva 5000-10.000 (un bis inedito nella storia) dopo il magnifico oro mondiale nei 3000 indoor a Torun, proseguendo con la prima vittoria in carriera in una tappa della Diamond League, a Chorzow nei 5000 metri. E con il record italiano dei 1500 all'aperto adesso detiene tutti quelli fino ai 10.000 per un totale di otto primati in contemporanea. Il rientro era previsto il 18 ottobre alla Corsa dei Castelli di Trieste, ma l'influenza dei giorni precedenti aveva costretto l'azzurra a rinunciare, mentre un problema al piede l'ha tenuta lontana anche dal Cross de Italica dello scorso weekend in Spagna.

Sull'impegnativo tracciato di Atapuerca sarà la quinta partecipazione della portacolori delle Fiamme Azzurre: dal quattordicesimo posto nel 2019, quando era ancora junior, al dodicesimo nel 2021, dal sesto nel 2022 al successo della passata edizione nell'area del sito archeologico riconosciuto patrimonio dell'umanità dall'Unesco, a quasi mille metri di altitudine nei dintorni di Burgos. La fuoriclasse trentina, argento olimpico e mondiale nei 10.000 oltre che bronzo iridato dei 5000, dovrà confrontarsi nella tappa Gold del circuito internazionale con avversarie di valore come la tunisina Marwa Bouzayani, specialista dei 3000 siepi, quest'anno cinque volte sotto i nove minuti e terza a gennaio nel cross di Elgoibar, e l'etiope Asefu Abreha, bronzo nei 10.000 ai campionati africani e scesa di recente a 30:16 sui 10 chilometri.

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