Sci: Cdm, primo slalom stagionale a Levi, nove azzurre al via

Sono nove le azzurre al via dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, prima prova stagionale fra i pali stretti, in programma sabato 14 novembre (prima manche alle ore 10.00, seconda manche alle ore 13.00. Sulla pista "Black Levi" le temperature si sono abbassate, permettendo agli organizzatori di azionare i cannoni per la produzione della neve. Al via ci saranno presenti Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Alice Pazzaglia, Emilia Mondinelli, Anna Trocker, Giorgia Collomb, Giulia Valleriani, Beatrice Sola. "Nell'ultimo periodo ci siamo allenati bene in Val Senales, poi a Levi abbiamo trovato inizialmente poca neve, in questi giorni le temperature si sono abbassate e le condizioni generali sono migliorate. Le ragazze hanno lavorato bene, conosciamo bene questa pista, fatta di due tratti piani all'inizio e alla fine e un muro impegnativo nel mezzo, certamente qualcuna si troverà meglio di altre ma tutte sono intenzionate comunque a lottare dalla prima all'ultima porta", ha dichiarato Luca Agazzi, responsabile da quest'anno delle prove tecniche.