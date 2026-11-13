Sci, Della Mea: "Felice di ripartire, per slalom Levi ho buone sensazioni"

"E' arrivato il freddo e i cannoni hanno sparato tanta neve, noi ci siamo allenate in Val Senales dove ho ritrovato buone sensazioni e una buona condizione fisica, sono felice di ripartire anche in slalom dopo l'esordio nel gigante di Soelden". Così l'azzurra Lara Della Mea, in vista dello slalom femminile di Levi, in Finlandia, prima prova stagionale fra i pali stretti, in programma sabato 14 novembre. "E' stata dura rimanere ferma per un infortunio proprio nella stagione delle Olimpiadi in Italia, ci ho messo un po' di tempo a superare quel momento. Adesso guardo avanti, il forzato stop mi ha dato ulteriore stimolo e voglia di crescere, l'obiettivo gara dopo gara sarà quello di riprendere dallo stesso punto in cui mi sono fermata l'anno scorso, stavo andando bene come non mai",. Ha aggiunto Marta Rossetti. "Abbiamo seguito un programma di preparazione lineare durante l'estate, non ho avuto intoppi fortunatamente. Sugli sci c'è stato un lavoro in progressione, ho notato netti miglioramenti a livello tecnico, il focus è crescere sia in slalom che in gigante, credo di essere leggermente più avanti fra i pali stretti. Riparto da una buona base di partenza, l'obiettivo sarà quello di trasferire la sciata in allenamento anche in gara", ha sottolineato Giulia Valleriani.