Basket: Napoli, campione Nba Josh Hart entra nel board

Josh Hart, campione in carica Nba con i New York Knicks, sarà inserito nel board del Napoli basketball con un ruolo strategico, e con Matt Hillman, suo socio in affari e co-conduttore del seguitissimo podcast 'Roommates', supporterà la crescita sportiva, commerciale e sociale del club. Lo comunica la società partenopea in una nota. "Napoli è una grande storia di rivalsa, e mi ricorda, in tanti aspetti, quello che abbiamo costruito con i Knicks. È un progetto costruito sul duro lavoro, grandi sogni e l'incredibile passione che i tifosi napoletani hanno per la loro squadra. Sono stato a Napoli ed in Costiera Amalfitana per anni, e so cosa significa per una squadra avere una tifoseria del genere. Il fatto che questo club stia già facendo parlare di sé in EuroCup, la dice lunga sulle sue ambizioni", dichiara Josh Hart. "Matt Rizzetta, e tutto il team di Underdog Global Partners, hanno ambizioni importanti ed un piano reale sul futuro del Club. Il progetto Napoli è appena al "primo quarto", e sono molto contento di far parte di un programma che farà qualcosa di speciale nei prossimi anni", ha aggiunto. La proprietà è guidata da UGP, che ha acquisito Napoli Basketball nel 2025, e Predictive VC, socio di minoranza dal 2026. Come principale proprietario e guida, UGP ha condotto il club al ritorno in Europa ed alla creazione della squadra femminile. Nell'agosto 2026, il Napoli Basketball ha ricevuto una prima approvazione per diventare una nuova franchigia nel processo di espansione di Eurolega, ed a settembre, ha sottoscritto il progetto, con il supporto del Comune di Napoli, per la costruzione di una nuova arena.