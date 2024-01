Trinchieri, subito show: vittoria e Italodisco alla Zalgirio Arena

EUROLEGA

Doppia vittoria per l'allenatore italiano che supera l'Alba Berlino al debutto sulla panchina dello Zalgiris e vince anche una scommessa con gli amici: suonare la hit dei The Kolors nel palazzetto di Kaunas

© twitter La Zalgirio Arena di Kaunas è uno dei palazzetti più iconici del basket europeo. Il muro verde di quasi 16 mila tifosi che cantano senza sosta per sostenere lo Zalgiris sa regalare emozioni uniche agli amanti della pallacanestro. Emozioni vissute ieri in prima persona da Andrea Trinchieri, nuovo capo allenatore del club lituano.

Lo Zalgiris era reduce da 6 sconfitte in Eurolega che erano costate la panchina a coach Kazys Maksvytis che solo pochi mesi fa aveva portato la squadra a raggiungere i playoff. Al suo posto è stato chiamato l'allenatore italiano che ha bagnato l'esordio con una vittoria importante e sofferta (77-71) contro l'Alba Berlino, facendo esultare i tifosi lituani che per la 26esima volta consecutiva hanno fatto registrare il sold out in Eurolega alla Zalgirio Arena.

Ma lo show non si è esaurito sul parquet, perché è continuato in sala stampa dopo la partita.

"Alcuni miei amici italiani - ha raccontato il nuovo coach dello Zalgiris - hanno scommesso con me che avrei avuto successo soltanto se fossi stato capace di far suonare nella Zalgirio Arena la canzone Italodisco. Quindi, cari amici italiani, siamo 1-0 per me". Perchè, come si vede nel video pubblicato sui profili social di Basketnews, Trinchieri ha salutato i giornalisti con un italianissimo "Arriverderci" al ritmo della hit dei The Kolors, tra la risate divertite dei presenti.