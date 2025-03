Trieste, Christian: "Scafati sta giocando bene, in modo fisico e intelligente"

Jamion Christian, coach Pallacanestro Trieste: "Per noi è un orgoglio rappresentare la città e lo facciamo giocando duro in casa. Mettiamo grande enfasi in spogliatoio sull’essere al meglio in casa e ultimamente lo stiamo facendo. Dobbiamo continuare così, se vogliamo essere tra le migliori del campionato quattro vittorie casalinghe in fila sarebbero speciali ma la cosa più importante è vincere domenica contro un’ottima Scafati, che al momento sta giocando bene, in modo fisico e intelligente. Scafati è una di quelle squadre pronte a tutto per vincere. Hanno cambiato allenatori e quindi stile di gioco, hanno aggiunto giocatori nuovi, il ché cambia a sua volta lo stile di gioco, quindi il nostro lavoro è semplice: pensare solo a chi avremo davanti. Ovvero, uno dei migliori realizzatori del campionato in Gray, davvero pericoloso, Maxhuni, che hanno aggiunto di recente, sta giocando benissimo e ha un plus/minus di +25 in tre partite, per cui dobbiamo tener conto di lui. Pinkins si è infortunato contro di noi ma è tra i giocatori più completi del campionato, quindi è davvero una squadra con un organico in continua evoluzione e miglioramento e dobbiamo essere concentrati su chi avremo di fronte: una squadra talentuosa e affamata che continua a lottare. Abbiamo difeso bene a metà campo tutto l’anno, per cui dobbiamo affidarci a questo aspetto del nostro gioco, che sarà molto importante contro i loro realizzatori. Hanno tante alternative perché possono segnare in isolamento e inventare qualcosa dal nulla, l’intensità che dovremo mettere in campo sarà alta, la voglia di vincere la sfida con il diretto avversario… sinceramente un modo per rallentare un buon attacco è andare bene a rimbalzo, dobbiamo fare un buon lavoro per limitare le loro opportunità, sarà fondamentale".