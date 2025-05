Reggio Emilia, Priftis: "Ora è il momento di accelerare"

Commentando in sala stampa l'86-72 su Pistoia, Dimitris Priftis (coach UNAHOTELS Reggio Emilia) ha anticipato alcuni temi che guideranno i biancorossi alla serie di playoff contro Trapani: "Giudicando complessiva mente la nostra annata, penso che il titolo della partita e di questo finale di stagione regolare debba essere un grosso "Bravo" ai ragazzi. Abbiamo fatto un buon lavoro vincendo 18 gare, in un campionato estremamente tosto: complimenti ai miei ragazzi e un ringraziamento al nostro pubblico per il supporto. Tuttavia, penso che i giocatori si siano sentiti soddisfatti per aver conquistato i playoff con qualche giornata di anticipo, e che si siano rilassati troppo e troppo presto. I giocatori che non sono troppo abituati a giocare i playoff tendono a fare così, mentre quelli più avvezzi sanno che è ora il momento di accelerare. Il nostro obiettivo in questa settimana deve essere quello di cercare di invertire questa tendenza".