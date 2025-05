Nba, Oklahoma passa a Denver. Vince Indiana

Gara-4 tra Pacers e Cavs dura un tempo, perché all`intervallo lungo Indiana, guidata dai 20 punti a testa di Myles Turner e Obi Toppin, è già avanti sul +41. Finirà 129-109 per Indiana. Nella serataccia di Cleveland c`è anche l`infortunio alla caviglia per Donovan Mitchell, che non rientra nel secondo tempo e le cui condizioni andranno ora valutate in vista di gara-5 con i suoi sotto 1-3. Vittoria in trasferta 92-87 invece per Oklahoma City, che pur faticando trova il colpo del pareggio sul 2-2 nella seria con Denver grazie soprattutto ai 25 punti del solito Shai-Gilgeous Alexander. Denver Nuggets-Oklahoma City thunder 87-92 (SERIE 2-2) Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 129-109 (SERIE 3-1) Tabellone playoff NBA, la Eastern Conference Secondo turno Cleveland Cavaliers (1)-Indiana Pacers (4), serie 1-3 Boston Celtics (2)-New York Knicks (3), serie 1-2 Tabellone playoff NBA, la Western Conference Secondo turno Oklahoma City Thunder (1)-Denver Nuggets (4), serie 2-2 Minnesota Timberwolves (6)-Golden State Warriors (7) serie 2-1.