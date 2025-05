Cremona, Brotto: "Salvezza? Per noi è quasi un'Eurolega"

Nonostante il 94-99 incassato nell'ultima gara stagionale con Tortona, Pierluigi Brotto (coach Vanoli Cremona) ha commentato così l'annata dei lombardi e il 30° turno del PalaRadi: "Siccome Trevor Lacey non ha potuto salutare dal campo, l’ho voluto portare qui per ringraziarlo. Con lui abbiamo vinto la A2 e ci siamo confermati in Serie A. Lui è stato elemento preziosissimo per mantenere unito il gruppo, non possiamo pensare a lui solo per quanto performa in campo. Mantenendo la priorità del profilo basso, oggi finalmente posso dire che ce l’abbiamo fatta, guadagnandocela sul campo; quasi un Eurolega".