Come riportato da Il Piccolo, l'ottima annata alla guida della Pallacanestro Trieste avrebbe riportato l'attenzione della NCAA su Jamion Christian. Il quotidiano menziona Bryant University e Boston College come i più interessati al coach statunitense: i 19 anni vissuti da vice o head coach in NCAA potrebbero non essere gli unici della carriera del classe '82.