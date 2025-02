Selom MAWUGBE (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Ci aspetta una partita difficile contro una squadra forte e fisica, che sta lottando per un posto nei playoff. Noi vogliamo chiudere al meglio la nostra avventura in EuroCup e per farlo dovremo mettere in campo una grande prestazione per tutti i quaranta minuti di gioco».