Trento, Ellis: "Sarà una partita molto diversa rispetto all'andata"

Quinn ELLIS (Play/Guardia DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Sarà una partita molto diversa rispetto all’andata, anche a causa dei diversi infortuni che avevano condizionato la loro squadra. Ora sono in un ottimo momento di forma, con sette vittorie nelle ultime otto partite, e possono contare su una difesa molto fisica e di alto livello. Noi dovremo essere bravi ad attaccarli in modo efficace e a mantenere una difesa solida e combattere per tutti i quaranta minuti».