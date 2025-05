Indiscrezione su Il Gazzettino, edizione Treviso: il nuovo direttore sportivo sarà probabilmente il ferrarese Federico Pasquini. Per la panchina il nome che sta girando è piuttosto suggestivo, perché si tratta di Massimo Bulleri: Pasquini potrebbe decidere di portarlo via con lui, e non sarebbe così sorprendente, perché il Bullo a Sassari ha fatto bene, ma ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato.