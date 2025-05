Scafati, Akin: "C’è tanto rammarico, ma intendiamo lottare"

Queste le dichiarazioni rilasciate da Daniel Akin appena prima della partenza della squadra in direzione Milano: “E’ stata una settimana molto particolare, dal momento che siamo consapevoli del destino della nostra stagione che si è chiusa come non avremmo voluto. C’è tanto rammarico ma intendiamo lottare con orgoglio e dignità sino all’ultimo istante di questo campionato. Ci aspetta una sfida molto complessa, Milano è un team di caratura europea, ha ottenuto il pass per la postseason e senz’altro entreranno nella fase calda della stagione con l’obiettivo di correre per il titolo. Dal nostro punto di vista, tuttavia, proveremo a trasformare la rabbia che abbiamo dentro per competere fino in fondo e creare il maggior numero possibile di problemi ad un grande avversario”.