Trento, Bayehe: "Sarà fondamentale difendere con aggressività"

Jordan BAYEHE (Centro DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Il Bahçeşehir è una squadra molto forte, composta da giocatori di grande esperienza, molti dei quali con trascorsi anche in EuroLeague. Stiamo lavorando intensamente per preparare al meglio questa partita, consapevoli che sarà fondamentale difendere con aggressività per limitare le loro alte percentuali, soprattutto da tre punti. Veniamo da una prestazione non brillante in campionato, ma ci siamo allenati bene in questi giorni. Sappiamo che partite difficili possono capitare, ma ciò che conta è reagire nella maniera giusta e siamo pronti a farlo».