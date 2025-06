Stando a quanto riportato nella serata di ieri da SuperBasket, non sarà Napoli la squadra campana che riuscirà ad avvalersi delle prestazioni di Bruno Mascolo nelle prossime annate: nonostante le indiscrezioni delle scorse giornate, il play in uscita da Treviso è vicino a firmare un contratto di durata triennale con la Givova Scafati, retrocessa sul campo in A2 ma non nelle ambizioni.