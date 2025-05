Trapani, Repesa: "Una partita alla volta, ci mancano 6 vittorie"

La soddisfazione di coach Jasmin Repesa: "I tifosi? Questa è la nostra stagione e la nostra realtà. Un ringraziamento di cuore al nostro popolo, che ci segue e ci dà una spinta enorme. E la squadra risponde e gioca così. Le chiavi della partita? L'unica cosa che abbiamo sofferto è stato a rimbalzo. Gli errori ci stanno, fanno parte del nostro lavoro. Complimenti di cuore ai ragazzi per l'intensità avuti in 40 minut. Chi preferisco come avversaria in semifinale? Una partita alla volta. Ci mancano 6 vittorie".