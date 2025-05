Irregolarità amministrative, penalizzazione per Trapani per il 25/26

Il Consiglio Federale, riunitosi oggi in seduta straordinaria, visto il verbale redatto in data odierna dalla Commissione Tecnica di Controllo (Com.Te.C.) sulla base dei riscontri effettuati dall’Agenzia delle Entrate e comunicati con nota del 16 maggio, ha sanzionato la società Trapani Shark con quattro (4) punti di penalizzazione in classifica per irregolarità amministrative relative al corretto adempimento di versamenti IRPEF ed INPS. La sanzione verrà applicata nella stagione sportiva 2025-2026 così come previsto nella sezione 11 comma 5 lettera B del Manuale per la Concessione delle Licenze Nazionali Professionisti. Il Consiglio Federale ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.