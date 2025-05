Basket, Playoff Serie A: la Virtus soffre ancora ma batte 77-75 Venezia

Esattamente come in gara-1, la Virtus Bologna deve soffrire per conquistare la vittoria e portarsi a un solo successo dalle semifinali dei playoff della Serie A di basket. Dopo il 90-85 del primo match, arriva il 77-75 del secondo, con Venezia che si presenta addirittura in vantaggio all'ultimo parziale. L'avvio è tutto di marca felsinea, con la formazione di Ivanovic avanti 20-13 dopo il primo quarto: un +7 che resisterà pure nel secondo, così all'intervallo lungo è 40-33 in favore dei padroni di casa, trascinati dalla coppia composta da Kabengele (22 punti a fine partita) e Wiltjer (18). Il 26-15 al rientro sul parquet della Segafredo Arena rimette tutto in discussione, con la Reyer avanti 59-55 dopo 30 minuti. Al rientro, il parziale di 8-2 permette subito a Bologna di rimettere la testa avanti, poi la sfida resta in bilico fino all'ultimo minuto, con la tripla di Munford che vale il 77-74 e che obbliga Ivanovic al timeout. Dopo l'interruzione, l'autore del tiro da tre ha due liberi ma ne realizza solo uno. La Virtus spreca l'ultimo possesso con Clyburn, ma con soli 3" sul cronometro Venezia non riesce a costruirsi un'azione per pareggiare o sbancare la Segafredo Arena. La Virtus vince 77-75 e vola sul 2-0: nelle prossime due gare al Taliercio, giocherà per accedere alla semifinale. La Reyer, invece, è con le spalle al muro.