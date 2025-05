Real Madrid, il prescelto per sostituire coach Mateo è un italiano

Stando a quanto riportato dal media spagnolo Relevo, Sergio Scariolo sarebbe il preferito dalla dirigenza dei Blancos per prendere il posto di Chus Mateo al termine della stagione. Il CT della nazionale spagnola, alla seconda stagione "sabbatica" dal coach di un club dopo la brusca interruzione del rapporto con la Virtus Bologna, è ora commentatore della tv iberica Movistar: il doppio incarico, tra Real Madrid e Spagna, non spaventerebbe il Real Madrid. Per il coach bresciano sarebbe un ritorno nella capitale, dopo l'esperienza da capo allenatore e direttore tecnico tra il 1999 e il 2002.