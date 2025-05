Monaco, Spanoulis: "Il mio amore per l'Olympiacos è per sempre"

Intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della Final 4 di Abu Dhabi, Vassilis Spanoulis (coach Monaco) ha parlato così dell'atto conclusivo dell'Eurolega 2024/25: "Sai, la semifinale è una partita. Ognuno combatterà per la propria squadra. Il mio amore per l'Olympiacos è per sempre. Ma per 40' saremo di fronte. La cosa difficile è per i miei figli e per chi tiferanno. Probabilmente per loro padre! Da giocatore non ho mai perso una semifinale? È sempre divertente giocare in queste partite. La cosa più importante è il percorso. C'è molto da fare che ti unisce. Siamo qui, sono due partite. Nel basket e nella vita, si vince e si perde. Nulla si ferma in una semifinale. Continueremo a provarci. Il basket ha molte sconfitte e poche vittorie. Non so se qualcuno vuole essere di nuovo in questa posizione dopo una lunga carriera, per combattere ogni giorno. Per me è una benedizione. È un bene per i giocatori rimanere nel basket per anni, per aiutare lo sport. Mi sono messo molta pressione addosso, pensavo sempre al basket e ho perso tutti i capelli. Sono fortunato con l'opportunità che ho avuto a Monaco. Cosa serve per ottenere il titolo? Preparazione spirituale. Cosa c'è di diverso in questo Olympiacos rispetto ai miei? Il basket sta cambiando, sta andando avanti. Fa circolare la palla, si allontana dalla palla. In passato non era così. La pallacanestro dell'Olympiacos ti dà entusiasmo, fanno un ottimo lavoro"