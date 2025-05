Milano, Messina: "Oggi non ho compreso l'arbitraggio"

In casa Olimpia Milano coach Ettore Messina commenta la vittoria in Gara 3 contro Trento: "Credo che abbiamo fatto una buona partita e vinto con merito. Una buona difesa, in attacco abbiamo mosso abbastanza bene la palla, meglio che nelle prime due partite. Abbiamo trovato tiri ad alta percentuale. Abbiamo trovato più linfa dalla difesa per poter correre di più in contropiede. In Gara 1 abbiamo avuto un inizio scadente, di bassissimo livello. In Gara 2 decisioni in attacco anche li scadenti. Oggi siamo stati più decisi. Se sei indeciso, forzare contro una difesa così organizzata, ti vai a mettere nei guai. Oggi siamo riusciti a passare il primo lato e andare rapidamente sul secondo e questo ci ha premiato un pochino.La seconda parte del commento riguarda una cosa: dopo la partita persa a Trento ho fatto i complimenti, non ho aperto bocca, non ho detto una parola. Oggi ho dovuto passare tutta la partita a calmare i miei giocatori per un arbitraggio che non ho compreso. Soprattutto su alcuni contatti, come quello durissimo su Shields che poteva infortunarsi alla spalla gravemente dopo un minuto a inizio quarto quarto. La disparità nei tiri liberi e nella valutazione dei contatti è abbastanza lampante. Ormai va avanti da tempo questo fatto che sappiamo perfettamente che nelle riunioni tecniche agli arbitri vengono fatte le clip dei nostri giocatori soprattutto perché secondo l'istruttore, i nostri giocatori si distinguono per flopping. I nostri giocatori giocano da anni in EuroLega, ogni tanto fanno un flop, ogni tanto non lo fanno. Ma bisogna andarci cauti per non mettere in difficoltà gli arbitri. Dare istruzioni tecniche e non generare il dubbio se uno sta facendo qualcosa o no. Gli arbitri lasciamoli tranquilli e diamogli istruzioni tranquille. Dopo la partita di Gara 2 ho chiesto se quel contatto fosse fallo o no, la risposta è stata che gli arbitri nel corso della partita decidono che metodo adottare e che tipo di contatti fischiare. Se diamo questa discrezionalità agli arbitri, non in questa partita, ma in tutte. Gli arbitri hanno un lavoro improbo e bisogna prepararli cercando di creare situazioni per cui possano chiaramente distinguere tra A e B”.